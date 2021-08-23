上周在日本豐田、德國福斯和美國福特等汽車製造大廠宣布減產後，美國三位參議員致函台灣政府盼在解決車用晶片短缺問題上提供更多協助，種種跡象顯示導致全球無數汽車陷入供應瓶頸和生產停滯的晶片荒至今仍無緩解跡象，恐將導致2021年全球汽車生產大幅衰退。儘管晶片短缺和生產受限的情況可能持續數年之久，但或許對汽車產業而言也不全然都是壞消息。

去年汽車製造商為了防疫不得不關閉工廠，而不管民眾是自發性或是被下令宅在家，防疫新生活導致購車需求急凍，迫使汽車製造商削減包括晶片等零件庫存以保留現金度過難關，但隨著限制措施逐步鬆綁、購車需求激增，自去年底以來汽車製造商開始面臨與消費電子產業爭搶晶片的巨大壓力。由於晶片稀缺，今年以來各大廠的汽車生產線斷斷續續停工，受到影響的汽車從冷門款一路漫延到賺錢的熱銷款。隨著今年已經進入第三季，豐田和福斯發出的生產警告，顯示這個缺料的壓力似乎並沒有如先前所預期減緩。

晶片荒惡化 模範生豐田也頂不住

近幾個月來，因為高度傳染性的Delta新冠變種病毒入侵，日本、菲律賓、泰國、越南和馬來西亞等亞洲的汽車和晶片生產基地染疫人數激增，越來越嚴格的防疫限制和封鎖措施使汽車產業的供應瓶頸雪上加霜。

豐田汽車因秉持2011年日本發生311強震和福島核災後的晶片庫存政策，今年以來幾乎不受缺料減產的影響。但這家以銷量計全球最大的汽車製造商上周四宣布，其9月全球產量將較原先計畫減少40%，將影響日本等地的14家工廠，包括大部分的北美工廠。

緊接著，德國福斯汽車亦於上周四宣布因半導體供應吃緊，公司不排除進一步調整生產的可能性。這家僅次於豐田的全球第二大汽車製造商預期第三季晶片供應將「非常不穩定和緊繃」。

全球第四大汽車製造商Stellantis跟進宣布其法國西部一家工廠下周停產，並削減法國東部另一家工廠的產量。

上周稍早，福特汽車已宣布堪薩斯城組裝廠將暫停生產該公司最暢銷的金雞母F-150皮卡車。

中國吉利汽車則警告最近晶片短缺情況惡化和新冠疫情捲土重來，可能對公司未來幾個月的銷售表現構成「重大威脅」。

福斯汽車雖然預期晶片荒可能在年底前改善，但其他汽車製造商警告這場危機可能一直拖到2022年。

全球最大汽車生產國中國難逃馬來西亞防疫停工的波及，陸媒報導，8至9月中國估將有多達200萬輛的整車生產受到影響，對其國內生產毛額（GDP）的衝擊可能破兆（人民幣），且這場「缺芯」危機可能持續到明年春季。

德國車用零件大廠博世（Bosch）中國執行副總裁徐大全上周坦言，某半導體晶片供應商在馬來西亞的工廠再度被下令關閉部分生產線至8月21日，博世數款晶片在8月下旬基本處於斷供狀態。他並表示，馬來西亞的疫情仍不穩定，未來幾個月晶片廠仍有隨時關廠的風險。

另一個全球汽車生產重鎮印度的情況也不樂觀。根據世界汽車工業國際協會（OICA）統計，印度是全球第五大汽車生產國，其產量僅次於中國、美國、日本和德國。

印度的汽車生產因全球晶片短缺受到嚴重打擊，幾乎所有印度汽車製造商都面臨生產中斷、交貨延遲的危機。(2-1)