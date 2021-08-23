打造一部車需要數十到數百個晶片不等，車載資訊娛樂系統、觸控螢幕、電動車窗、音樂播放系統，甚至是遙控器鑰匙模塊等組件都需要晶片才能運作，而車輛越高檔、功能越先進就需要越多晶片。

雖然銷售高檔車利潤較高，但由於晶片供應緊缺，印度汽車製造商已決定製造減少或甚至沒有附加功能的車款。迫於晶片短缺，印度車廠亦減少需要較多晶片的柴油車產量。

晶片荒一拖數年 對全球汽車產業是福還是禍？

路透社報導，由於許多美國汽車生產線斷斷續續陷入停擺，三位民主黨參議員致函台灣駐美代表蕭美琴，盼台灣政府進一步協助解決晶片短缺問題。即將啟程訪問亞洲的美國副總統賀錦麗亦表示此行希望與在半導體供應鏈扮演關鏈角色的國家強化貿易關係。

台灣經濟部長王美花回應已親自致電台積電、聯電等半導體大廠，某主要晶圓製造廠表示與去年同期相比，上半年供車用的微控制器單元（MCU）出貨增加30％，預計全年可增產60％，與疫前相比，全年產量提高了30％。業者並預估可能在第四季達到供需平衡。

今年初在主要汽車生產國請求下，王美花也曾親自出馬喬過晶片生產。

然而整個半導體供應鏈相當長且複雜，縱然解開了一個結，也可能還有其他難解的結，在當前情況下，著實難以確保晶片供應流的穩定性。在8月初的法說會上，美國最大汽車製造商通用執行長Mary Barra提到晶片供應時表示，因為馬來西亞疫情大爆發等因素，「情況確實仍不穩定」。

IHS Markit出具的研究報告指出，由於晶片短缺情勢嚴竣，今年全球汽車產量可能大幅減少630萬～710萬輛，直到明年下半年，汽車製造商可能都難以逃脫這個生產地獄，全球汽車產業恐將面臨巨額虧損。

IHS Markit在報告中指出，這場晶片危機不會在明年第二季之前結束。其研究員表示：「情況仍然充滿挑戰。而由於許多後段的晶片封裝和測試工作在馬來西亞處理，當地的防疫封鎖措施料將加劇供應鏈的不穩定性」。

在汽車需求急升之際，這個預測令全球汽車產業感到擔憂。

不過，加拿大皇家銀行分析師Joe Spak上周出具報告指出，車用半導體短缺將使全球汽車生產受限，導致庫存低迷，進而推升新車和中古車價格，且這樣的情況可能持續數年，但這對汽車製造商而言並非全然是壞消息。

他在報告中指出，無論是這場大流行病、瑞薩的日本晶片廠失火、今年初德州的酷寒，還是馬來西亞疫情大爆發，這些因素大多都是暫時性的，但有幾個結構性因素可能在未來幾年影響半導體生產，進而使汽車生產受限。晶片供應短缺的情況可能持續一段長時間。

首先是需要更多半導體技術的電動車崛起，越來越普遍的自動駕駛功能也需要大量的運算能力。其次是汽車缺乏靈活性的特質，車用晶片往往採用較傳統且成熟的技術，汽車業優先考慮的是可靠性，但晶片公司並不喜歡投資舊技術。另一個可能造成車用晶片供應短缺的原因是消費電子產業不會萎縮，對晶片的需求只會日益增長。

他預期無論需求如何發展，在可預見的未來，全球輕型車的年產量可能將限制在約9000萬輛，大致與疫情爆發前這近幾年來的平均產量相當，這表示新車庫存持續偏低的情況可能維持更長的時間。但這對汽車產業來說並不全是壞事，因為這意味著會有更好的定價。但他也警告汽車製造業面臨的最大風險可能是在晶片荒獲得解決之前，汽車需求已經枯竭。(2-2)