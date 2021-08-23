154隻走私貓遭撲殺。（圖／海巡署提供）

海巡署查獲走私貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引發爭議。對此，立委鄭正鈐昨在臉書發出2篇文章表達看法，看到這起事件，心中除了難過，再多的憤怒也挽回不了那154個無辜的生命，而我們所能做的，就是去檢討這個制度，檢討對於走私的罰則是否需要加重，檢討政府的做法是否需要真正的更加人道，其實真正需要被譴責的，是想藉由走私、不法獲利的心態，而不是這些無辜的毛孩。

鄭正鈐指出，法規是死的，但人是活的，動物沒有政治立場、沒有投票權，因此希望推動動保相關法案，呼籲大家一起關注所有的生命，讓朝野一起為這些生命尋求一個解套的辦法，而不是讓他們的生命，隨著帶給政府視為的麻煩，一同消逝。

鄭正鈐昨日的另一篇文章也提到，雖說是依法行政，但是對這154隻貓咪來說，牠們沒有做錯任何事情，確無故被終結了生命。其實真正需要被譴責的，是想藉由走私、不法獲利的心態，而不是這些無辜的毛孩。

台灣目前的傳染病相關篩檢已經到達一定程度的成熟，鄭正鈐說，未來是否應針對動物有更加人道的處理方式、並以更加嚴格的限制與罰則，規範走私動物，為落實動物保護，國民黨團也提出了「動保三策」，希望訂立《動物基本法》、成立專責動保智庫，以更科學的方式執行動保相關議題。

對此有網友表示，重點應該是對走私者的刑罰，杜絕走私加重走私者的刑罰才是正本清源的做法、要救就請把這些觀念也落實套用到其他動物身上，但也有人認為沒錯，要對人，修法讓走私相關人重罰甚至入獄才是正辦。