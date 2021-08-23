(10:03更新)跌深的台股今(23日)上演反彈秀，電傳金各類股全面上揚，台積電、聯電漲逾3%，鋼鐵類股漲逾2%，航運股漲勢最為凌厲，貨櫃三雄長榮、陽明漲逾8%，萬海差1檔就漲停，推升指數開高走高，截至10點03分，指數一度來到16743點，漲逾400點，重新站回5日線；高端疫苗今開打，蔡英文總統7時30分即至台大醫學院體育館接種，早盤股價高點報370元，漲逾4%，不過，接近10點時，高端股價由紅翻黑，報348元，下跌7元，跌幅1.97%。

美股上周五(20日)全面收紅，台股今(23日)開盤上漲117點，以16459.13點開出，台積電開盤上漲8元，以560元開出，漲逾1%，聯電開盤57.4元，漲逾3%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也漲逾4%，指數開高走高，漲逾200點，暫報16584點。高端疫苗今開打，蔡英文總統7時30分即至台大醫學院體育館接種，高端早盤來到370元，漲逾4%。

上周五美股因逢低承接買盤，道瓊工業指數終場上漲225.96點，漲幅0.65%，收在35120.08點；標準普爾500指數上漲35.87點，漲幅0.81%，收在4441.67點；那斯達克指數上漲172.88點，漲幅1.19%，收在14714.66點；費城半導體指數上漲20.631點，漲幅0.64%，收在3256.50點。台積電ADR呈現下跌2.17%；聯電ADR則上漲1.67%。

台股20日開高後上下震盪逾250點，盤中一度回測16200點，終場加權指數以16341.94點作收，下跌33.46點，成交值3478億元，周線連2黑，上周共下跌640點；三大法人上周合計賣超814.07億元，其中，外資及陸資賣超700.25億元，自營商賣超163.73億元，投信則買超49.89億元。

法人表示，台股半年線失守後，遭外資連續賣超，季線雖呈現下彎，但半年線與年線仍向上，且年線尚未失守，不過，籌碼凌亂加上外資持續提款權值股，短時間內可能出現反覆震盪走勢，本周聚焦美國聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾央行年會上的談話，可望釋出更多有關縮減購債以及升息的細節。