美股即時報價引爆國泰證券複委託開戶熱潮，2個月新開戶近8萬戶寫下新紀錄。國泰證券指出，全球Covid-19疫情爆發以來，國人除了積極防疫外，從疫情演化中轉變的生活型態，並未降低國人投資意願，同時，受到低利率環境影響，投資人更積極尋找更高報酬或收益率的商品進行投資。

根據券商公會統計資料顯示，今年上半年國人透過證券商進行複委託投資總金額達2.33兆元新台幣，年增率32.4％，2012年以來每年皆創新高。國泰證券看見投資人對前進投資海外商品需求，今年6月1日起，即提供所有客戶美股即時報價服務，新服務切中客戶需求，締造複委託開戶嶄新成績。

國泰證券2017年8月開始以全線上開戶的方式，引流新客戶，創下僅3年多的時間，客戶規模即正式突破百萬大關。今年6月起，提供所有客戶美股即時報價，只要能夠登入國泰證券台股交易軟體「樹精靈App」，在美股交易時間即可享受零時差的美股即時行情報價，這項金融服務一推出，每月即超過5萬名客戶使用美股即時行情。

受到全球低利率環境影響，資金勢必要找尋一條穩健獲利的道路，國泰證券透過複委託商品「碎片化」設計，協助客戶在有限的投資資金中，尋找出較佳的投資收益。國泰證券表示，透過國泰世華網路銀行App，就能透過台股與複委託帳戶開戶，進而以每個月數千元資金透過「美股定期定股」布局美股標竿企業，國泰證券美股定期定股服務自2019年推出至今，扣款人數已突破6000人，扣款金額超過10億元新台幣，並持續穩定成長中。