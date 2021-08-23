全球最大線上支付業者PayPal周一宣布自本周起，將開放英國用戶購買、出售和持有比特幣與其他加密貨幣。

用戶能透過網路或行動應用程式的PayPal錢包購買比特幣、以太幣、萊特幣和比特幣現金。這將是PayPal加密貨幣服務首度跨足美國以外的國際市場，可望鼓舞主流進一步接納這個新資產類別。

PayPal在全球擁有超過4.03億個活躍帳戶，是提供消費者加密貨幣交易服務最大的主流金融公司之一。

今年初PayPal在美國推出加密貨幣的買賣服務，之後又開放客戶使用持有的數位貨幣在PayPal網路的數百萬商家購物。

該公司希望其進軍這個新資產類別的行動能帶動全球使用虛擬貨幣，同時也讓自家網路為企業和央行可能開發的新數位貨幣做好準備。

PayPal副總裁兼區塊鏈、加密貨幣和數位貨幣部門總經理Jose Fernandez da Ponte在聲明中表示：「我們將繼續與英國和世界各地的監管機關密切合作以提供我們的支持，並為塑造未來數位貨幣在全球金融與商業所扮演的角色做出有意義的貢獻」。

在英國，PayPal的服務將與Coinbase Global等知名的加密貨幣交易所以及Revolut等金融科技新創公司競爭。