走私貓不能檢疫後開放認養？ 防檢局曝苦衷：應想想這些貓是誰訂的｜中時新聞網

154隻走私貓遭安樂死引爆眾怒，一名獸醫系學生上網PO文，會導致這次事件，是一連串商業行為所致，唯有透過領養代替購買，讓繁殖與販賣業者無利可圖，才可以避免類似悲劇再發生。

這位獸醫系學生在《Dcard》發文表示，看到這消息第一時間非常的不捨與憤怒，除了和大家一樣不捨無辜生命被葬送外，也不捨在現場執行安樂的每一位獸醫師學長姊們，他相信絕大多數的獸醫師們是因為「喜歡動物」而一頭栽入這個產業中，然而現在卻發生如此嚴重的走私動物事件，而獸醫師能做的只有本著自己的專業，忍著不捨與痛苦為這154隻貓咪進行人道處置，因為唯有如此，國內才能有更多的生命受到保護。

他分析，在此案例中的貓咪是未經過檢疫的未知來源，身上說不定有貓瘟、傳染性腹膜炎、狂犬病等高擴散力的病毒，其中狂犬病病毒尤其嚴重，潛伏期達長6年，臺灣現在雖然在野生動物有零星的狂犬病案例，但並沒有大規模擴散，如果狂犬病因此在台灣擴散開來，全國將不只是貓，連狗甚至人類都可能深受其害，到時疫情無法收拾，獸醫師們需要撲殺的犬貓將不再是這154隻，而是數以萬計的撲殺。

原po表示，非法走私貓咪進入國門的奸商，他們才是這整件事情的始作俑者，大家在為這件事感到惋惜與憤怒之餘，也要深思背後的原因。會導致這次事件，是一連串「商業行為」所致，臺灣民眾「購買動物」的行為，才導致這些奸商願意鋌而走險走私動物。那是否可以好好發揮我們的影響力，以領養代替購買，以絕育代替繁殖，進而使整個商業行為崩解，讓繁殖與販賣寵物業者無利可圖，避免類似悲劇重演。