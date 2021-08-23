去年新冠疫情爆發，全球對於消費性電子的需求大幅增加，加上許多半導體工廠因疫情停工，導致晶片供不應求的狀況相當嚴重，至今仍未完全解決，有專家認為，晶片荒猶如1970年代石油危機的翻版，牽動各行各業的發展與產品價格，這也會讓晶片廠的股價持續上漲，台積電被看好能再漲33%。

Barron`s報導，1970年代，世界仰賴石油生產各種商品，只要供應鏈上出現變化，都會直接影響產業運作，因此，當石油輸出國組織（OPEC）對美國實施禁運後，油價從3美元飆升至13美元，進而引發通貨膨脹。

報導指出，如果石油是1970年代經濟發展的要件，那麼晶片在2020年代就具有相同地位，晶片為我們的電腦、手機、汽車甚至是電器等所有電子產品提供動力。

這兩年爆發的晶片短缺問題，將直接對所有產業造成衝擊，研究機構TS Lombard分析師Rory Green與Steven Blitz曾在1月份發布報告指出，「由於市場需求快速反彈，造成的所有短缺都可能讓通貨膨脹數據上升。」

只要晶片荒問題持續越久，漲價狀況就會開始蔓延所有產業，這種狀況有利於半導體企業，報導點出，外資看好英特爾與台積電等公司，其中有2/3關注台積的分析師都給予「買進」評等，且從台積電目前股價與市場平均目標價來看，台積電股價還有33%的上漲空間。

此外，汽車產業被認為是晶片荒爆發以來受創最深的產業，加拿大皇家銀行分析師Joseph Spak認為短缺狀況可能持續數年，「部分問題是結構性的，汽車產業通常需要中低階的晶片技術，但製造商並不容易增加產量，他們更願意生產於消費電子所需的高階晶片，這讓他們擁有更佳的獲利。」

新車與二手車的低迷庫存持續在，持續推高商品價格並讓通貨膨脹上升，2021 年上半年，二手車價格已上漲約20%，新車價格上漲約3%。儘管近期二手車價格的漲幅開始趨緩，但新車價格的漲幅仍在加速，7月份比去年同期上漲約7%。