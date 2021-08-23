【愛傳媒張競評論】小心點，別被西方媒體所騙，這是個陷阱放出的餌！

我是個天生懷疑論者，突然冒出阿富汗礦產豐富，真是疑點重重；請聽聽我所懷疑下列幾個重點：

首先是美國在阿富汗搞了二十年，假若有這種戰略物資蘊藏量值得投資，您認為華盛頓不會心動？還會甘心撤軍，將好東西讓給別人經營？請不要忘記美國重視稀土礦源到何種地步，曾經發佈過多少份報告，強調稀土與軍事工業及高科技產業，存在著密不可分關係。這麼具有戰略影響力礦產，美國與西方國家會拱手讓人？您別傻傻地在這被西方媒體報導牽著鼻子走囉！

其次，請大家好好回想一下，這麼多年以來，有誰聽過阿富汗境內有稀土礦藏？在面對阿富汗情勢突然變化，西方國家戰略專家不斷放話，阿富汗動斷情勢，勢必要由中國大陸涉入收場，其實是內心企盼北京陷入這個帝國墳場，成為下個被埋葬的對象。現在突然冒出這種消息，這豈不就是個騙局，存心要中國大陸上當？您認為從來就沒有阿富汗蘊藏稀土礦產消息，這又是那邊吹來的風，誰所設計出來的謠言呢？

再者就是要提醒，這種由西方媒體放話，存心就是要讓人搞到心癢癢，最後導演出衝突事件前例確實存在。當年說福克蘭群島原油蘊藏量豐富，結果阿根廷忍不住，硬是上當與英國開打，結果直到今天，四十年過去了，一滴油也沒挖出來。

同樣南海也是由西方媒體炮製出情節相似謠言，結果南海周邊大陸層都挖出油來，但是西方用來挑撥周邊各國，信誓旦旦聲稱那些爭議島礁周邊都是油礦層，希望各方能夠大打出手，然後西方強權就可混水摸魚，更可見縫插針趁火打劫；結果情形一樣，半滴海底原油都沒在南海爭議島礁旁冒出來。

最後要呼籲各方，路旁有果子沒人採，傻瓜都知道必然味道不會香甜。美軍在阿富汗鏖戰二十年，假若稀土礦有利可圖，華盛頓豈有可能撤兵？假若真有稀土礦脈蘊藏量值得經營，為何以前從來都是無聲無息，現在希望北京傻傻地陷身到阿富汗，西方媒體就在那邊敲鑼打鼓搖旗吶喊，這未免太低估北京智商，認為這樣鬼扯幾個報導，中南海就會上當，傻呼呼地就進場嗎？真是別鬧了吧！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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