【愛傳媒簡秀枝專欄】茲土有情，成為大家對席德進（1923-1981）的共同感謝與懷念，他用一生，畫遍台灣民房古厝與清麗山水，形塑出風格獨特「中國魂、台灣畫」，成為台灣人的一大驕傲。

席德進生前曾強調，他熱愛著台灣，台灣的人和景物，永遠是他藝術所依賴的酵母。

1923年出生中國四川的席德進，杭州藝專畢業後，於1948年來台，從此以台灣為家，行腳全島，生根藝術，最後因胰臟癌病逝，長眠台中大肚山花園公墓，1869件遺作，悉數捐歸國立台灣美術館，成為遷徙大時代的典範。

國美館於8月21日舉行「茲土有情—席德進四十週年紀念展」，文化部長李永得、台中市長盧秀燕、國美館館長兼席德進基金會董事長梁永斐、董事李乾朗、林平、連建興、呂永豐、李靜芳，以及該展協辦單位嘉美館長賴依欣等人出席，共同揭幕，表達紀念之忱。

國立台灣交響樂團（NTSO）青年樂團代表在劉玄詠帶領下，以四重奏演出貝多芬、韋瓦第作品，簡單肅穆，表達對席德進的衷心懷念。國美館的開幕與展覽，是席德進四十週年紀念展的首展，接著移師到嘉義美術館、國父紀念館、屏東美術館以及宜蘭美術館，讓各地席德進迷，可以就近欣賞。

台東穀倉藝術館也在9月8日，由台灣好基金會柯文昌、童子賢等熱心民間人士支持下，舉辦席德進民間收藏展，呈現各界對席德進的追思與懷念。

明（2022）年是席德進百歲冥誕，梁永斐館長透露，文化部、國美館、與席德進基金會，將聯手舉辦「席德進學術研討會」，讓席德進經典創作，獲得更多學術交流。

李永得部長等貴賓，在開幕會上，不約而同引述席德進生前點滴，一致頌揚席德進對台灣的深情厚意，彷彿比台灣人還要愛台灣。李乾朗更透露，席德進於1948年從大陸到台灣之後，沒有再回四川故鄉過，反而抱定台灣是他的再造故鄉。

綜觀席德進 59年的生命中，把最精華的33年，留在台灣踏察創作，把台灣風土民情，神靈活現直接引入畫中，間接讓台灣的山川美景，帶進美術史，贏得廣大尊敬。

席德進生前說，他創作的不變基調是，以台灣的景物，作他表現的素材。他的繪畫，從孕育、發展到創作，全是豐饒台灣給予他的能量。台灣古屋，是席德進最愛，他形容那是他汲取不盡的靈感泉源，指引著他走他的繪畫道路，向藝術頂峯探索。

席德進生前更強調，他的山水，是台灣山水，是現代風格的山水，是永恒的山水、萬古常新的山水，更是可以信服寄託的山水，也都是席德進的山水。

尤其最被稱讚的是，席德進找到一個新意境，把台灣山水、現實景物，轉化為文人畫，而將傳統與現實連接起來。這是沒有人做過的融合與挑戰，因此席德進必然留名青史。

席德進所指的新意境，是把台灣自然景物，與傳統水墨美學相融合，所創作出其獨特風格的台灣山水畫。

蔣勲在「席德進把台灣畫進中國的山水」一文中，對席德進捨棄移民者的眼光，重現台灣的山水，給予高度評價。蔣勲說：席德進從台灣出發，才可能是中國的，也才可能是世界的。

近年來，有許多人反其道而行，使得台灣一直處在文化移民的狀態，而永遠不能生根，也不會發芽長大結實。但是73年前的席德進，看穿了這一點，他入境台灣，就努力做一個台灣畫家，畫盡台灣，果然因此在風格上成熟了，為台灣寫出了嶄新面貌，同時，也因此為中國山水開拓了新疆域，展望未來，將成為給世界文化的最好貢獻。

席德進鍾愛台灣，小他25歲的學者李乾朗最有感觸，隨席德進上山下海，走訪各地民宅廟宇古蹟景點，對台灣民俗風情，如數家珍。

晚年奄奄一息，手繪墓園草圖，就交給李乾朗轉繪建築設計圖，埋葬了台灣的藝術知音。然而，歷經40年的日曬雨淋，墓園已整修完成，一併作為40週年冥誕的紀念活動。

國美館為這項紀念展出版精緻畫冊，引用了席德進「我的藝術與台灣」文章，席德進鉅細無遺敍述他的台灣情，令人動容。1948年席德進初抵台灣，住台南，火紅似的鳳凰木花，燃起他對色彩的覺醒。颱風、地震，驚撼了他，大自然的偉力，深深烙印在他的心靈深處。

席德進在嘉義中學教書3年半，除了學校四周景物，他讚許不已之外，他在寫生課中發現，學生的天真質樸，畫筆下展現的真率直白，大感窩心。席德進當時說，「我們作畫家的，反而為學院學來的陳規舊法所約束，偽飾虛假、僵屍似的外表美，困擾了我們所有創作」。

為此，席德進下定決心，要把他在藝專學來的那套死方法摒棄，重新開始寫生，他要畫一塊有真實感，有生命的色彩，尋找一種能表現眼前自然動人之美的畫法。「我那時雖說在教學生，反而從學生那兒學了不少。」席德進感慨萬千。

席德進曾在麻豆總爺糖廠的小學裡長住，隨杭州藝專同學吳學讓一起外出寫生，當時是畫水彩。

最初，他畫思不強，但半個月的大自然洗禮，他的畫開始有轉機，有希望。天空的雲彩，像帶著溫暖的陽光和水份，那些綠色的蔗田，在他畫筆下，生氣蓬勃，美不勝收。

席德進於1954年到台北定居，開始用強烈的原色作畫，那時候，他對色彩有了認識，用強烈的色彩，表現台灣亞熱帶的陽光和景物。

創作之餘，席德進在學校美術社櫥窗展示他的水彩畫，結果反應極好，許多外國人買他的畫，因為他畫了台北街景、台灣廟宇、淡水河邊風光、市場、攤販，饒富地方色彩，那是外國人眼中最可貴的異國風情。

1956年席德進曾以許姓友人的岳父作為模特兒，畫他的人物素寫與準備出售的大白鵝，作品名稱叫《賣鵝者》。該作品受到藝術界肯定，參加1957年巴西聖保羅國際雙年展史博館藏。

翌年席德進根據廟前速寫繪成油畫作品《閒坐》，充分畫出了台灣人生活的情調，該作品參加1959年巴西聖保羅國際雙年展。當時有美國人向席德進出價30美元要收藏，席德進捨不得賣，後來又有很多人想買，他也不賣。

目前作品為北美館所收藏。這二幅畫，肯定了席德進的繪畫路線與思想，以台灣為創意泉源，始終如一。席德進在1958-62年間也嘗試抽象畫，那是他比較遠離台灣地方情調的時期，但仔細研究他抽象畫裡的色彩，仍有地方色調的暗示。

特別是，席德進 於1966年遊歷國外4年歸來，當時他吐露心聲，正是因為台灣地方廟宇、人臉持續呼喚著遠遊的他，趨使他像倦鳥一樣，重歸台灣寶島，再度與台灣的風土人情一起過生活，隨時把台灣的好山好水好人情，凝固在畫裡。

席德進當時強調，他在當時看到的台灣廟宇、人物，是與古老中國數千年文化遺留的種子相連，他的歐普畫，尤其那年代推出的《歌頌中國人》系列創作，畫的主題。都是席德進到台灣南部鄉下去找靈感而完成的。

就是因為對台灣情有獨鍾，把台灣當作第二故鄉。不過，席德進在讚嘆台灣美好的同時，也曾流露了他關心台灣被文明破壞的悠悠之心。席德進當時指出，台灣的一切，在這幾年迅速地在變化，古老而美好的廟宇被拆掉而重建，雕刻得極好的神像被重磨修。

美麗的郊區置滿了毫無美感的公寓和水泥樓房，街道拓寬之後新起的那些大樓，那些改變，已讓畫家生厭，毫無誘惑力。眼看著新的文化（世界性的）襲來，而把幾千年來中國優美文化的遺產替代了。

所以席德進憂心忡忡地表示，他要趕快把那些即將消逝的一座古老的農家院落畫下來，因為第二天，它就被推曳機除掉了，沈重的心情，像在洪水泛濫之前，搶救人命一般，與時間賽跑。

席德進當年一再表示，他要窮盡心力，把那些未被洋化的中國人面貌保存下來，因為他們太迷人，太美了。

席德進在文章中强調，他絕非舊文化的依戀者，而拒絕接受新文化，實在是因為新文化才開始，就顯露其粗陋、鄙俗，根本無法與千錘百煉的舊文化相比擬。所以他不再去畫那些龐大而俗氣的嶄新廟宇，也沒有去畫那些毫無個性的現代公寓。

他逐漸撤退到荒野、河畔，去面對鴨群、青山、一片水草、幾隻木船。席德進要遠離城市的紛亂、人事的干擾，注視著那看似空蕩，卻奔流不息的河水，而感動出神。

在那個時候看席德進的畫，非常雅靜，色彩少到極點，不再是五彩繽紛的世界。席德進深思遠慮，探古追今，寥寥數筆，顯得空茫又蕭瑟的作品中，更加引人遐想。

席德進强調，他突然覺得自己掉入中國文人畫的圈子，不斷追問自己，為什麼八大山人到晚年要去修行作道士，畫那些沒有人煙的山水？為什麼塞尚到晚年來面對幾塊崖石和松樹，不厭其煩地反復描繪。畫風轉變，對古今藝術家來說都很類似，心馳神往、水到渠成，而非自己能控制。

最讓台灣藝文工作者感念不已的是，席德進在70年代，帶著滿腔熱血，為古蹟奔走請命。例如1974年彰化孔廟，1978年林安泰古厝保存等。這樣的疼惜台灣，守護台灣，赤膽忠心的情境，在席德進70年代水彩畫作中，有大量古厝及廟宇，可以作為見證。

提到台灣的民房古厝，席德進有一套研究上的獨門絕活。因為傳統建築藝術，對席德進一生的繪畫創作，有絕對影響。他一直對台灣的廟宇、農家紅磚牆房子，感到極大興趣，他獨樹一格、標制性極高的風格創畫，大多是受台灣廟宇藝術的影響，而有機延展。

席德進以台灣的自然山川為創作泉源，發展軌跡，可以追溯到1970年代，他從原來的街景，逐漸轉向郊外自然風景，這樣的轉變，主因是心境的轉變，但不論是時空環境的改變，抑或心靈轉變使然，席德進的水彩畫已轉向傳統水墨畫的形式探尋，企圖在現代繪畫注入新血，並期盼能開創繪畫新風貌。

1973年之後，他的水彩畫開始出現以大筆渲染呈現靜謐、沈著的畫風，並具有濃厚的水墨渲染趣味，作品展現墨韻淋漓之美。

席德進將水墨技巧應用水彩的表現方式來處理，採用了水墨畫的沒骨法再揉合水彩畫渲染來詮釋，他把標的物單純化，祛除皴筆，放棄輪廓線，簡化了山勢的前後方向的動線，構成簡易的幾重左右延伸、排列式的空間，山巒層層疊嶂，秩序之美，令人神往。

席德進客次台灣，生活在台灣，讚美頌揚台灣，最後也終老在台灣，說他比台灣人更愛台灣，一點也不為過。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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