【愛傳媒葉毓蘭專欄】8月21日是國際流浪動物日，卻發生154隻走私進入台的貓咪遭集體撲殺的憾事，震驚各界。

縱使許多人努力奔走救援，依然無法挽救這些無辜的生命，而這件事有著正反兩極的看法，防檢局的第一線同仁，為了保護國內免於走私動物所帶來的疫病風險，忍痛所做出不得已的措施，也凸顯出現行的動保問題。

「貓咪絕對不是商品，牠們是生命」，154隻貓咪的安樂死，終於驚醒了蔡英文總統，在臉書上PO文要求主管機關必須儘速修法。

遲到總比沒到好，我呼籲主管機關農委會必須立即檢討、精進不合時宜的動保制度，在符合動物防疫標準的同時，也要兼顧實現人道主義；政府與民間動保團體必須更緊密地合作，有效提升國內動物檢疫量能，以及為了嚇阻不肖份子利用走私動物非法牟取暴利，農委會更應擴大編列相關預算，研擬專責動物保護警察制度，加強取締不法業者的力道，有效杜絕走私寵物犯罪集團。

喊口號不會改變現況，一步一腳印才能改善社會，領養代替購買，提升寵物結紮率，降低流浪動物數量，改變就從你我開始。

牠們不是商品是一條條生命！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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