【愛傳媒黃珊珊專欄】我有一隻快要八歲的毛小孩小俠，她全身雪白，聰明可愛，因為我的工作時間太長，早上六點半出門，晚上九點十點左右才回家，也沒甚麼假日可言，兒子最近又離家上大學去了，我一直在思考怎樣安排小俠的生活！

本來想把小俠送給朋友照顧，因為找到一個愛她又可以陪她的人比較重要，正當我天人交戰的時候，管理員跟我說住在我對面的鄰居很愛小動物，可以拜託她們夫妻幫忙遛狗照應，我只好硬著頭皮跟鄰居拜託，現在小俠幾乎成了全世界最幸褔的毛小孩。

鄰居的阿姨跟叔叔不但很疼她還很懂照顧她，早上六點半小俠到阿姨家上班，阿姨會帶她出門跟小朋友玩，還會帶牠去公園散步，叔叔更是疼她疼到不行，幫她洗澡、買玩具，抱著她像自己的小孩一樣，晚上我回家時才把她接回家，我常覺得她應該不太想跟我回家了，哈哈！

8月21日他們帶小俠去看獸醫，才發現我和兒子常給她吃零食所以過胖，從今天起要進行小俠減重計畫，禁止零食與加強運動散步，星期天是我可以陪她的時間，順便也跟她一起運動散步，叔叔跟阿姨也才能休息一天，我何其幸運能夠遇到這樣的好鄰居，小俠真的幸福又快樂！

打造動物友善城市是市政府的重要政策，毛小孩已經是市民的家人了，流浪動物更是這個城市的一份子，從我當議員起就常舉辦認養活動，讓每個毛小孩都可以找到自己的家和愛它的主人，就是最大的幸福！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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