國產高端疫苗今（23）日開打，蔡英文總統於7時30分至台大醫學院體育館接種，依相關流程，報到、問診、接種疫苗，施打後她表示「沒什麼感覺」，神情輕鬆。對此，國民黨立委李德維直言，就算總統接種高端又怎樣？政府元首有專屬醫療團隊，我們有嗎？何況小老百姓承擔風險的能力怎麼可能跟正副元首相比；且本該是「高端救全民」卻變成「全民救高端」。

李德維今在臉書表示，蔡總統已完成接種高端疫苗，並透過社群媒體直播，以昭公信，但說實話，各種街談巷議言之鑿鑿，說蔡總統老早接種過它牌進口疫苗云云，就算直播，只怕還是不信者恆不信。

就算蔡總統，賴副總統接種高端疫苗又怎麼樣？民眾就該賭這把嗎？李德維認為其實根本毫無道理，請大家試想，政府元首都有專屬醫療團隊，難道我們有嗎？要是高端不具保護力，使得蔡賴不幸染疫，必定由全國最菁英的醫護人員細心治療，使用最先進的設備，提供最迅速的照顧，若是出現任何不良反應亦然，難道我們有嗎？

國產高端新冠肺炎疫苗23日上路開打。(黃世麒攝)

「認清現實吧！」李德維直言，就算施打同樣的疫苗，小老百姓承擔風險的能力怎麼可能跟正副元首相比，每個人都該根據被揭露的疫苗資訊，與自己的現實狀況作最合理的決定，而非參考誰打誰不打。

李德維批評，我們政府最惡劣的，就是不願意提供民眾完整資訊，高端疫苗保護力未知、品管水準未知、接種第一劑抗體數值未知，什麼都不告訴民眾，卻又「奧步」盡出，包括代課老師、學校團膳業者、軍人、中華郵政員工等，不得不為五斗米折腰，或必須服從命令的職業別，都被明著暗著逼打高端。

高端如果真的是什麼好疫苗，李德維認為，應該是「高端救全民」，現在卻完全反了，變成「全民救高端」，未來如果政黨輪替，2020年到2021年的這波「疫苗之亂」，一定得清算查明，讓該負責、該坐牢的官員，或者相關人等一個都逃不掉，還全民真相，告慰死傷者在天之靈。