在網路上擁有近 36 萬人追蹤的高人氣 JKF 女郎「羽晴」，笑容甜美還有著一對迷人電眼，近日，她曝光了一系列「雙馬尾」造型，並大秀飽滿身材，展現可愛又不失性感的模樣，讓網友超驚喜。

只見她紮起雙馬尾以一身「比基尼」裝現身，大曬傲人事業線，同時對著鏡頭露出燦爛笑容，比出 5 的手勢發文寫下：「我要喝五杯！！！奶茶！！！」，貼文曝光後，果然立刻吸引大批網友回覆：「想坐在晴晴旁邊喝咖啡」、「好，我馬上去買」、「羽晴好甜❤️」

事實上，這並非羽晴第一次 PO 出雙馬尾造型，上個月時，她就曾以同樣的髮型，身穿粉色改良水手制服，大曬酥胸、纖腰和美腿，並表示以後要常駐可愛路線了，當時也引來一片好評，稱讚她非常適合這種風格。

作為台藝大美術系的學生，身高 165 公分的羽晴，從大一時就開始嘗試外拍工作，由於擁有「D 罩杯」、23 吋小蠻腰和白皙美腿的傲人優勢，她總能輕鬆駕馭各種服裝，不論是清涼泳裝、性感黑絲、高衩旗袍或是美腿 OL 主題，都在她甜美臉蛋、魔鬼身材的加持下，更顯迷人魅惑。

而她先前也曾以一組「濕身泡澡」照引發熱議，只見浸泡在浴缸中的她，讓一對濕淋淋的美胸浮出水面，同時解放一雙修長玉腿，搭配無害又略帶挑逗意味的神情，畫面引人遐想。

除了模特兒工作外，她目前也是一名直播主，經常和網友維持良好互動，憑藉亮眼的外貌和可愛的性格，持續在網路上累積高人氣。

(本文由 JKF 提供)