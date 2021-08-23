老虎隊猛將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）完成自己新年訂下的目標了，他23日對藍鳥的一發陽春全壘打，讓他成為大聯盟史上第28位「500轟俱樂部」會員！卡布瑞拉亦是第6位來自美國海外的500轟選手，委內瑞拉的第一人。前一位會員是已經退役的「老爹」歐提茲（David Ortiz）在2015年達陣。

卡布瑞拉生涯首轟與第500轟。（MLB臉書）

先前老虎對戰天使，天使投手大谷翔平對決499轟的卡布瑞拉，大谷說：「卡布瑞拉是史上最偉大的打者之一，而且他是親切的好人，被世界棒壇所尊重。我不介意他在我手中擊出第500轟，事實上我很想看到他的第500轟。」

卡布瑞拉沒對大谷翔平動手，而是把第500轟留給了藍鳥先發左投麥茲（Steven Matz）。麥茲前5局一分未失，卡布瑞拉6局上追打一顆外角的變速球，推打到右外野牆外，第500轟！即使是在藍鳥主場，外野仍有觀眾畫著靶子看板迎接卡布瑞拉的第500轟，結果這球還真的差點擊中球迷畫好的靶心。這一轟也是重要的追平分，老虎後來延長賽11局以5-3獲勝。

正如大谷所說，卡布瑞拉是傳奇人物，未來篤定入選名人堂的球員，他在2012年締造不可思議的美聯打擊三冠王（全壘打、打點、打擊率）。除了生涯500轟，卡布瑞拉還拿過4次打擊王，生涯累積2955支安打。

今年38歲的卡布瑞拉自己發下的心願就是把3000安也拿到手，史上「500轟/3000安俱樂部」的會員僅有6人，連一個9人打線都湊不滿，可見難度之大。此外卡布瑞拉的生涯平均打擊率為0.311，如果把打擊率3成的門檻也加進去，以及生涯500支二壘打，史上大概不超過3人。