海巡署日前查獲一艘漁船走私154隻品種貓，因來源不明又未經檢疫，依照法規全數安樂死，引爆社會輿論撻伐，不少藝人紛紛跳出來大呼太殘忍，其中67歲資深女星譚艾珍昨（22日）PO文發表看法，直指若沒有買賣就沒有傷害。

譚艾珍感嘆台灣的貓狗領養率一直都趕不上購買率，許多名人熱愛炫耀自己購買的純種名貴犬貓，影響年輕人的價值觀，跟風一起買純種名貴貓狗，甚至當成禮物討好別人，有心人士眼見動物買賣帶來廣大的商機，願意冒犯法風險走私活體動物；過程中，小動物必須被擠壓在密不通風的船艙底層，有時怕被海巡查扣，奸商會在小動物的籠子綁著重物以便丟進大海湮滅證據，就算成功上岸，也要被擠壓塞箱進車子裡，到了目的地後很多早就奄奄一息，身體狀況不佳的會被殺害減輕醫療負擔，其餘挺過種種難關的小動物會落入寵物販賣市場，「當牠們成為別人家的寶貝時已經犧牲了許多無辜的生命」。

譚艾珍沉痛地質問：「為什麼沒有辦法接受領養代替購買？為什麼走私活體動物者的罰則一直無法修法？」她認為動物買賣市場若一直存在，154隻品種貓被撲殺的慘事只會不斷上演，「不要只是針對執法人員指責，大家應該想想看主嫌幫兇到底是誰？怎麼才能落實～沒有買賣就沒有傷害！領養代替購買！」同時，譚艾珍PO孫子與兩隻愛貓小布、胖妹玩樂的照片，證明就算是路邊救援收養來的一樣可愛。

許多網友同意譚艾珍的觀點，紛紛留言呼籲：「我家的是路上撿回來的，如果要用買的應該不會養，真的希望大家都可以領養代替購買」、「您說得對，重點根本不是怪執法人員，依法執行並沒有錯，錯的是走私的人、跟買來路不明寵物的買家」。