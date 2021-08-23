美國總統拜登22日重申對於撤軍阿富汗的決定堅定不移。

美軍與盟友的撤離行動導致阿富汗局勢一團亂，不過美國總統拜登仍對撤軍行動堅定不移，他昨（22）日強調不管何時撤離都一樣痛苦，預期後續可能還會有很多差錯，不過重申所有想離開的美國人都能回家，他也表示不排除延長撤軍期限至8月底以後。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、CNBC報導，美國總統拜登昨日針對阿富汗局勢發表談話，這是他三天內二度針對美軍撤離阿富汗發表談話。

關於美國與盟友撤軍阿富汗、塔利班攻克喀布爾引發的混亂狀況及人道危機，拜登對於自己做出的撤軍決定仍堅定不移，對於這樣的撤軍方式不感到後悔，重申是「合乎邏輯、理性及正確的決定」。

美國撤僑時，數千阿富汗人湧入喀布爾機場，不少人攀上軍機，有人不幸從空中墜地身亡，也有人在踩踏中喪命，關於喀布爾機場及周遭的混亂場面，拜登表示不管何時撤軍，這種場面都無法避免。

他說：「讓我說清楚，不管何時開始，從喀布爾撤離數千人都會是困難且痛苦的，就算我們早一個月開始也是一樣。撤離這麼多人不可能不痛苦，或者損失，又或是不出現電視上的心碎畫面。這就是事實，我的心也為那些你們看到的人隱隱作痛，不過我們正在證明我們可以每天將數千人撤出喀布爾。」

拜登坦言完全撤離阿富汗「還有很長一段路要走」，而且「很多事還可能再出差錯」。

不過拜登昨日也強調美國的撤僑行動已經有所進展，包括如何讓更多人能安全地抵達機場，另外自14日以來，美國已經順利撤離2.8萬人，其中有1.1萬人是在這個周末完成撤離。

他昨日重申優先撤離美國公民，發誓「任何想回家的美國人都會回家」。

另外他也暗示可能延長撤離美軍的期限，拜登原本目標在8月31日以前完成撤離美軍，不過礙於撤僑行動遇上阻礙，他昨日坦承確實有在討論延後撤軍，但也指出，「我們希望不需要延後。」