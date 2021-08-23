台北市副市長黃珊珊。（北市府提供）

為了因應變種病毒，台北市長柯文哲21日表示，市府已編列28億元購買250萬劑疫苗，但還是要經議會同意，將全數用在第3劑，前2劑還是由中央負責。副市長黃珊珊昨(22日)也在臉書透露，中央雖然也有預購明後兩年的莫德納疫苗，但誰知道到時候會發生什麼事，其實從五月就開始準備自購疫苗一事，然而全球都大缺貨，中央自購到貨也比捐贈到貨少，這是一個很嚴重的問題。

北市規劃購買國際認證的第3劑，黃珊珊在臉書指出，目的就是為了應對變化多端的病毒，她和柯文哲都認為有必要先幫市民準備第3劑，除了要爭取議會支持，也要爭取市民認同，歐美各國很多已經準備打第3劑，疫苗恐更短缺，中央雖然也有預購明後年的莫德納疫苗，但誰知道到時候會發生什麼事，其實我們從五月就開始準備自購疫苗一事，然而全球都大缺貨，中央自購到貨也比捐贈到貨少，這是一個很嚴重的問題。

黃珊珊進一步說，現在台灣要開打保護力不明的高端疫苗，尊重中央法規和人民自主選擇，但仍很難理解台灣為什麼買不到足夠的國際認證的疫苗，讓人民如此恐懼和無奈，凡事應該有備無患、作最好的準備，也有最壞的打算。

因此黃珊珊認為，自購疫苗是先預作準備，專家會議也建議市府應該盡力爭取，到時如果用不上，就不必舉債，也是一件好事，人民的生命財產安全是最重要的事，她喊話政府，應該窮盡一切力量讓人民免於恐懼。