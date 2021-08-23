目前尚在服刑，台中知名角頭「要命小方」的林姓妻子，昨(22日)晚間開著賓士轎車行經崇德路三段，不慎連續撞擊路邊停放的3輛自小客車後當街翻覆，當場雖無外傷但仍先送醫，但林女在醫院屢次推託警方酒測，隨後以上廁所為由，由兒子帶離醫院，警方目前正追查林女下落。

根據警方調查，昨(22日)晚間8時15分發生在本市崇德路三段10號前，林姓女駕駛自小客不慎撞到停放於路旁停車格的三部自小客，經警方到達現場時，林姓女駕駛表示頭昏身體不舒服無法酒測，第五分局在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，由到場林姓女駕駛的兒子陪同坐上救護車至中國醫藥大學附設醫院就診。

台中角頭「要命小方」妻在崇德路連撞3車翻覆，但未酒測下就醫中落跑。(熱心民眾提供)

警方表示，依照道路交通事故處理規範，現場有傷者時，要先以救護為原則，林姓女駕駛在肇事後，就表示其頭痛不適，處理員警在現場為了避免喪失救護的先機，違成更大的傷害，況且駕駛也表示無法實施吹氣酒測且她也願意至醫院抽血檢測，所以，大約在20時30分時，由救護車載送到醫院就診。

現場處理員警隨後於21時05分到達醫院並再次詢問林女可否吹氣酒測，林女表示無法實施酒測，於是，員警將抽血委託書給醫院，由於目前仍為防疫期間，醫院人員告知員警無法在診間等候，請員警3小時後再回醫院領取抽血委託書，員警初步觀察，林女並無明顯酒容酒味的情形，於是返所執行其餘勤務勤務。

未料員警在23時0分返回醫院要拿抽血委託書時，診間護理師表示，林姓女駕駛還沒抽血，因為要上廁所，所以，由她的兒子推輪椅前去，但後來就沒再回來急診室的留觀區。此時，本分局員警於23時30分立即前往林女住所查訪，但均無人回應。

警方強調，林女在其子的協助下未抽血即離開醫院，由於本案並非屬於刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上防疫期間，所以，員警無法在診間全程陪同，但是，為了釐清相關案情，目前已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至本分局說明細節，以釐清案情。