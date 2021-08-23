新光金(2888)董事會通過半年報，上半年稅後淨利達136.2億元，年成長74％，每股盈餘為1.04元，總資產規模約4.56兆元，合併股東權益為2480.4億元，每股淨值約18.6元。

子公司新壽持續以價值型商品及外幣保單為新契約推動主軸，上半年外幣保單初年度保費達168.7億元，佔初年度保費比重約77％，稅後淨利約84.9億元，較去年同期增加77.7％，股東權益達1627.9億元，淨值資產比為4.93％。

新光銀上半年利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長9.9％、2％，稅後淨利達30.6億元，年成長3.4％，合併股東權益690.7億元，放款餘額達6892.9億元，今年以來成長約5.5％，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.18％及732.24％，資產品質穩健。

元富證經紀業務表現亮麗，上半年經紀手續費收入達28.76億元，年增率達82.5％，加上自營操作掌握市場趨勢，稅後淨利達22.2億元，較去年同期成長287％，股東權益約273.5億元，為金控獲利重要第三引擎。