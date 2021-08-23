疫情肆虐，上周五歐美原油期貨連續一周收黑；由於各地Delta新冠變種病毒感染率上升，令多國加強旅行相關限制，其中紐西蘭總理宣布將全國封鎖政策，從3天延長至7天。而中國所採的「零容忍」政策，也影響了航運和全球供應鏈，進而引發燃料需求減弱的擔憂。

分析師也表示，美國夏季駕駛潮通常約在9月初結束，屆時汽油價格可能預計在9月中旬跌幅機會增大，因此在需求面以及美國聯準會(Fed)的貨幣政策不確定性之下，投資人紛紛拋售原油期貨，油價已創三個月以來低點、並連續一周收黑；其中美國原油跌幅2.2%，倫敦原油跌幅1.9%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.37美元，報每桶62.32美元；9月熱燃油跌0.06美元，報每加侖1.91美元；9月RBOB汽油跌0.06美元，報每加侖2.02美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌1.27美元，報每桶65.18美元。(商品行情網)