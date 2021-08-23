最近，4家仲介機構被大陸證監會立案調查，截至8月20日，50個在審的股權項目被迫按下暫停鍵，其中IPO項目就有42個，其中也包括被譽為「車芯第一股」種子選手的比亞迪半導體在深圳創業板IPO被中止審核。

上述四家仲介機構為華龍證券、中興財光華會計師事務所、北京市天元律師事務所、開元資產評估有限公司，均因涉及藍山科技精選層公開發行過程中存在信披違法違規情形，被立案調查。

從深圳創業板發行上市審核資訊公開網站可以看到，被譽為「車芯第一股」種子選手的比亞迪半導體股份有限公司創業板IPO被中止審核。

比亞迪半導體專案動態顯示，6月29日，比亞迪半導體的創業板發行上市申請獲得受理。7月25日，比亞迪半導體接受了首輪問詢。但8月18日，由於發行人律師事務所被證監會立案調查，根據相關規定，深交所中止比亞迪半導體發行上市審核。據瞭解，該律師事務所為北京天元律師事務所。

據悉，根據法規要求，比亞迪半導體只有在天元律師事務所的相關情形消除，或者在3個月內完成盡職調查，並及時告知深交所後，才有可能恢復申請上市資格。