孫儷搭檔趙又廷的新戲《理想之城》在日前開播，丈夫鄧超也積極為老婆宣傳，就有網友曬出趙又廷和孫儷親密戲的劇照，果真還釣出鄧超回應：「怎麼都不戴口罩」，引發網留言討論，紛紛虧鄧超吃醋了。

孫儷搭檔趙又廷演出職場劇《理想之城》，孫儷在劇裡是職場小蝦米，飾演建築造價師，趙又廷則飾演建築公司的菁英，兩人在劇中有不少職場劇情和感情戲，寵妻鄧超也不忘為孫儷宣傳新戲，他日前就在微博發文：「打擾了，我跟你們看的是同一個《理想之城》嗎？」吸引網留言討論，還有人曬出趙又廷和孫儷親密戲的劇照，讓鄧超直呼：「怎麼都不戴口罩」，引發網虧鄧超吃醋了，還有網友留言問：「你和我們看的都是同一個老婆」，釣出鄧超回應：「我記住你了」。

鄧超微博全文。（圖／取材自鄧超微博）

其實在新戲開播前，鄧超就積極為孫儷宣傳：「孫儷老師的新戲明天開播了，大家有什麼想問她的盡管問我，我24小時在線」，還招來酸民留言：「又蹭你老婆熱度嗎哈哈哈」，對此，鄧超也正面回應：「她值得」，3字超寵妻回覆，高EQ完勝酸民。

孫儷雖然作品量少，但每部戲都叫好又叫座，尤其以《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲，再創事業高峰，孫儷這回在新戲雖然不是霸氣、強悍的角色，不過她這回詮釋職場背鍋小蝦米，一路蛻變成長，也讓外界都很期待孫儷的新作品。