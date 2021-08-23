曾被稱寫真界大物的天宮花南(昔藝名那珂川萌子)，日前宣布下海轉戰暗黑界，立刻引起外界高度關注，更有日網流傳她的片酬高達1億日圓，雖然真假不得而知，但也成功炒熱話題，不過社群網站僅萬人追蹤的她，到底有什麼魅力，也讓大家相當好奇。

天宮花南在擔任寫真偶像時，就憑著甜美笑容和G級波濤洶湧上圍圈粉無數，曾獲選DMM偶像排名第一，足見其高人氣，不過今年4月她無預警刪除社群帳號，消失幕前一陣子後再回歸，就傳出下海的消息，成功引爆話題。

天宮花南擁有童顏巨乳好身材。(圖／翻攝自天宮花南IG)

天宮花南轉戰暗黑界。(圖／翻攝自天宮花南IG)

她先是改名「天宮花南」，並建立新的推特帳號與YouTube頻道，之後登上雜誌《FRIDAY》，拍攝露毛寫真，上個月從片商「SODstar」出道，正式成為暗黑界女優。

雖然對於女優來說，天宮花南還在起步階段，但充滿話題性的她，也讓外界相當關注她的作品能引發多少銷量。25歲的天宮花南，身高僅153公分，卻擁有G罩杯火辣身材，童顏巨乳外貌讓她受到不少粉絲追捧。

而從她的社群網站看來，她也不吝於分享自己姣好身材，穿上比基尼或性感內衣，擺出各種撩人姿態，讓網友眼睛大吃冰淇淋，目前推特有1.4萬粉絲追蹤，而IG則是有7千多名粉絲。