貨櫃航運指標股長榮（2603）法說會落幕，經營管理階層點出供需失衡為新常態，營運基本面持續亮眼；大型投顧研究機構看好，長榮2022～2023年獲利維持高檔，重申「買進」投資評等，並把目標價由270元上調至280元。
法人指出，近期塞港狀況未解，自7月以來SCFI指數已上漲15％，已有航商報關FMC調漲9月運價，漲勢優於預期。在節慶庫存尚未補足下，預計第四季運價維持高檔，而2022年補庫存時間有望提前，加上2022～2023年新船供給不足，預期將使運價維持高檔至2023年。
研究機構說明，受惠全球經濟復甦，今年上半年全球貨量年增17％，較2019年同期成長7％，IMF預估2022年全球經濟成長4.9％，在貨量與經濟成長率相當下，預期明年全球貨量將持續成長，且今年第四季節慶銷售後將導致存銷比持續下探，使2022年補庫存時間提前。
研究機構進一步上修長榮2021、2022年每股純益預估值11%與2％，至35元與30元。
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