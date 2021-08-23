阿富汗流亡總統甘尼（Ashraf Ghani）的弟弟哈希馬特（Hashmat Ghani）告訴半島電視台，人民必須接受塔利班接掌阿富汗，以免國家不穩定，但他也要求建立具包容性的政府。

哈希馬特昨天在他位於西喀布爾的家中接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時坦言，距外國部隊最終撤離只剩幾天，對阿富汗人民而言，首都喀布爾必須建立新秩序。

過去幾天，從商的哈希馬特曾與多位武裝組織塔利班（Taliban）領袖會面。他說他已同意，承認政權轉移是向有影響力的政治和文化人物以及商人發出的信號。

他表示，如果在學校、醫院、商店和其他創業活動投資數百萬美元的商人也和數以萬計民眾一樣試圖出逃，對阿富汗經濟和整體未來將有「毀滅性」影響。

雖然哥哥甘尼已在15日逃離阿富汗，哈希馬特表示，他從來沒有打算離開這個國家。

他說：「如果我離開這裡，我的人、我的部落怎麼辦…我的根在這，如果我一走了之，在我的人需要的時候離開，大家會怎麼想？」

至於哥哥逃亡，哈希馬特表示他很慶幸至少哥哥毫髮無損離開，「如果他被暗殺或遭任何方式殺害，情況會變得更加糟糕」。

哈希馬特與塔利班成員會面的畫面在阿富汗社群媒體上瘋傳，招致一些批評和辱罵的言論。

哈希馬特承認喀布爾籠罩著恐懼氣氛，但強調有必要建立一個具包容性的政府，接納各領域專家、女性和年輕人。他說，這將是緩和緊張局勢的辦法。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100823