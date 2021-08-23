港交所上周五(8／20)宣布將於10月18日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，追蹤50檔可透過滬深港通交易的滬深股票表現。

市場人士表示，港交所推出A股指數期貨，能夠豐富境外投資者投資A股的風險管理工具，便利境外長期資金配置A股，有利於進一步鞏固和維護香港國際金融中心地位，也有助於進一步提高A股在國際指數中的納入比例。

在MSCI此前就A股納入比例進行的公開諮詢中，「風險對沖及衍生品工具的採用」是全球投資者考慮進一步提高A股配置比例的重要考量之一。

據《證券日報》引述清科國際高級經理曲佳欣表示，首先，MSCI中國A50指數期貨可以作為持倉風險管理工具對沖風險，將吸引外資長期投資A股；其次，A股與國際市場關聯度提升後，有助於估值理性化，促進部分股票估值逐步回歸合理水準；再次，股指期貨出台後，錨定參考效應，資金將重點配置成分股，有助於提升這些股票的流動性。

有市場人士認為，在大陸股指期貨尚未完全開放的情況下，離岸股指期貨可能對大陸股指期貨產生一定競爭。對此，大陸監管層應積極穩妥推動大陸股指期貨產品對外開放，逐步實現在岸與離岸股指期貨市場協同發展。