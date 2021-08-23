蔡英文總統今天率先施打國產高端疫苗。（取自蔡英文臉書）

取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天率先施打國產高端疫苗後在臉書表天，謝謝專業的醫護人員，一下子就幫她打完疫苗，「不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作」，並再度呼籲民眾為提升台灣集體的防護力盡一份心力。

蔡英文今天一早7點半依照8月16日預約接種地點，前往台大醫學院體育館，按相關流程接種國產高端疫苗，在台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，完成接種疫苗。

蔡英文隨後在臉書表示，「今天一早，我已經順利接種國產高端疫苗」。台大醫院的接種空間很寬敞，動線很流暢，她謝謝專業的醫護人員，「一下子就幫我打完疫苗，不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作」。

她也再次謝謝守護國人健康的醫護人員，接種疫苗，能保護自己和家人，更能夠保護醫護人員。並詢問網友「還有誰也是今天要打高端疫苗的嗎？我們一起為提升台灣集體的防護力盡一份心力吧！」

根據府方公布的行程，蔡英文施打完疫苗後，隨即返回官邸，與東京奧運選手進行第三梯次，也是近期最後一場次的視訊會議。

由於今天也是823金門戰役的63周年，雖未安排金門行程。但蔡英文下午將先後前往「軍備局生產製造中心」，以及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。