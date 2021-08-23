逸達(6576)接獲Tolmar公司對前列腺癌藥Camcevi 42毫克專利侵權訴訟，今日股價跳空開低，晨盤重挫7%左右。逸達生技創辦人及董事長簡銘達博士表示，對於Tolmar所提專利侵權訴訟，已做好相關因應準備，並強調我們與美國區行銷夥伴的法律團隊極具信心。

Tolmar公司擁有「ELIGARD(leuprolide acetate) for injectable suspension」美國專利與銷售權，於美國時間8月20日在美國紐澤西州法院對逸達生技提出其美國專利第8,470,359號緩釋聚合體(Sustained Release Polymer)專利侵權訴訟。

此類專利訴訟常發生於505(b)(2)新劑型新藥公司間。Camcevi 42毫克於2021年5月25日取得美國FDA新藥上市核准(NDA approval)，為市場唯一預先混和、預先充填的柳菩林長效針劑，為逸達專利藥物傳輸技術：SIF穩定注射劑型(Stabilized InjectableFormulation)的第一個產品；ELIGARD需七步驟人工混和藥物和液態賦形劑，並需於混和後30分鐘內施打。