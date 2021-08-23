愛普(6531)日前股東會通過股票面額變更，自10元修訂為5元，屆時在外股數將自現有的7400多萬餘股，增加為1億4800萬股，本案仍待主關機管核可，目前預計將可於今年10月中旬完成本案，愛普也看好此舉將有利於市場活絡。

愛普日前股東會通過公司章程條文變更，而章程主要修改內容，是將公司發行股票面額自10元修訂為5元，預計已發行股數及股票市價都將在換發基準日後隨之對應調整，面額變更案若承主管機關核定，董事會將另定換發基準日，到時流通股數將增加一倍，已發行流通在外股數將自現有的7400多萬餘股，增加為1億4800萬股，對活絡市場交易應有助益，且利於靈活規劃員工股權獎勵措施，也顯現公司對於未來營運發展上之信心。

另外，愛普指出，股票市價亦進行等比調整，惟整體市值不受影響，實際換發基準日，尚待經濟部核准公司變更登記申請，並獲證券交易所審查通過後，召開董事會訂定之，目前預計將可於今年10月中旬完成本案。