央視公開畫面 中方火箭軍成功試射2枚新型東風飛彈

中方火箭軍常規導彈第一旅最近在西北大漠快速反應軍事行動中，成功試射了兩枚短程飛彈。據中國大陸官媒央視報導，火箭軍克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，精准命中幾百公里外的敵軍多重防護陣地目標，有效癱毀防禦體系關鍵信息節點。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，央視罕見公開試射畫面，並說這拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了傳統飛彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升了火箭軍體系攻防水準。而相關演習就在北京說，為了因應「台獨勢力挑釁」，在台灣附近舉行大規模海空演習後。軍事觀察家說，這些飛彈不僅針對台灣，也可能用在與美國，或是和日本的衝突中。

「快速反應能力主要研究了導彈武器技術流程，是否有壓縮的可能性，」火箭軍常規導彈第一旅高級工程師吳紹敏說，「第二加大對發射單元的訓練，重點是從難從嚴訓練，提高我們發射單元號手操作的精準度」。

而香港軍事專家宋忠平說，這次演習凸顯了中方執行精準打擊目標，並克服敵方干擾的能力。他指出，這些飛彈可以徹底摧毀敵方的防禦系統。「我們在控制海空域前，可以利用這類飛彈，摧毀敵方基地，接著出動戰機，軍艦和兩棲車。」

一位接近解放軍的觀察家說，這次演習顯示，要是美國「干預從台灣到南海的中國內政，或是在中國門口採取軍事行動，」中方「完全有能力」回應。

由於未獲授權向媒體發表談話，而要求匿名的分析家說，火箭軍這次演習最重要的，就是展現直接打擊重要設施，癱瘓通訊系統與指揮中心的能力。而這不僅是要發動攻擊，還要確保戰勝。此外，他說，這些飛彈可能是電磁武器。

而澳門軍事觀察家黃東說，它們可能屬於東風-15彈道飛彈家族，不是東風-15B，就是東風-15C。