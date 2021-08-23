「打完AZ疫苗後，左眼突然看不見了。」台中一名男大生透露，媽媽打完AZ疫苗2周後，早上醒來左眼突然看不見，緊急就醫檢查發現是「眼睛靜脈血栓」，須待報告出爐才能確定是否與疫苗有關，但醫師卻表示「不是血小板低下，所以無法通報」，至今不僅眼睛仍看不見，申請藥品也要等4個禮拜才會核發，令他焦急不已，上網求助。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，媽媽於7月20打第一劑AZ疫苗，接種前告知有自體免疫相關疾病，經醫師評估後安全無虞才進行施打，第一個禮拜身體出現噁心反胃、接種部位痠痛、發燒等症狀，但經過休息後都已緩解。

豈知8月4日早上醒來，媽媽的左眼卻突然看不見，右眼也感到眼壓高並伴隨腫痛，原PO趕緊將她送到醫院檢查，並進行相關檢驗後，醫師告知是「眼睛靜脈血栓」，但詳細檢驗報告須再等一周才會出爐、確定是否與疫苗有關，並請他們自費申請藥品。

又過了一周，也就是8月10日上午，原PO再度陪同媽媽至醫院看檢驗報告，他詢問醫師是否能幫忙通報「打疫苗後不良反應、副作用」，醫師卻說，報告顯示並非血小板低下造成，所以跟打疫苗後不良反應無關，因此無法通報，但也無法說清楚是什麼原因造成「眼睛靜脈血栓」。

原PO苦於找不到原因，只好打電話給1922請求協助，1922表示會請衛生局回電，但衛生局來電卻告知，「需要醫生通報後，才會有後續處理」。令他十分崩潰，「所以又陷入一個迴圈，媽媽也不知道原因，且眼睛依舊看不見，申請藥品要4個禮拜才會核發，也不確定是否能痊癒，真的好煩」。

原PO說，目前只希望媽媽能再回到健康的時候，並希望第二劑能打其他品牌的疫苗，另外他也質疑，當初報告出爐顯示是眼睛靜脈血栓，但到了診斷書上卻變成黃斑部腫脹，「無法通報的情況下，也無法確定能否痊癒，是不是沒其他辦法了呢？」

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