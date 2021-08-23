台股上市櫃公司7月營收交出不錯成績，但近期因部分電子股漲多拉回、MSCI季度調降台股權重的預期心理影響，加上美國聯準會（Fed）縮表訊息，指數持續震盪走低，展望後市因歐美等消費市場逐步解封，加上返校潮、感恩節、耶誕節等傳統銷售旺季，均對台股供應鏈有利，預期基本面仍強勁下，後市仍有表現。

日盛上選基金研究團隊表示，台股自5月中旬至6月底出現逾2400點漲幅，但7月中至今指數震盪向下，建議不需隨指數漲跌起舞。8月底以後半年報出爐，籌碼浮額逐漸沉澱，指數有機會隨企業獲利成長逐步墊高。因指數震盪中，不乏正面消息，最明顯的轉折在於電子股人氣有回籠跡象，加上第四季旺季期待，在傳產股震盪之際，可望支撐台股多頭氣氛。

日盛上選基金研究團隊指出，台股看好未受疫情影響的出口產業，包括半導體、5G概念股、伺服器等電子股及鋼鐵、紡織等傳產股。根據供應鏈訪查及機構研調，受惠終端需求維持高檔，半導體產能尚無法完全滿足需求，預期整體供不應求趨勢，仍將延續至2022年。

電子股方面，日盛上選基金研究團隊認為，目前半導體成熟製程8吋及12吋廠持續漲價，第三季仍有中個位數至雙位數的價格調漲，且封測產能仍無法滿足需求，功率元件在東南亞疫情嚴峻影響供應下，價格也持續上漲，IC代工、封測及ABF漲價趨勢未變。