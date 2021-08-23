駿利亨德森投資（Janus Henderson）23日發表報告，預測今年全球企業配發股利總金額達1.39兆美元，高於其原先預測值2.2個百分點，較全球爆發新冠疫情前的股利水準僅略低3％。

去年爆發疫情後衝擊全球經濟，各國政府為加強企業財務體質來渡過危機，對企業施壓限制其配發股利的額度。尤其限制銀行業配發股利，對去年全球整體配發股利額度造成重大影響。

但目前經濟已處於強勁復甦之中，讓企業有能力提高股利的配發。根據駿利亨德森「全球股利指數」，第二季全球企業配發股利金額年增26.3％。其估計今年全年的股利額較去年增加10.7％。

駿利亨德森全球股利收益團隊的客戶投資組合經理Jane Shoemake說，全球企業配發股利的總金額，在未來十二個月內將可能重回疫前水準。

她認為目前的經濟復甦，不像多年前那樣被疲弱的銀行體系所妨礙，相反地現今各國政府與央行繼續以財政與貨幣政策等措施來支撐經濟成長。