連鎖餐飲集團王品(2727)董事會通過配息約4.36元，今（23）日以126元參考價除息交易。隨著疫情警戒降級、餐飲內用恢復，營運最壞時期已過、可望逐步穩步復甦，股價開高後走揚近4％至131元，僅20分鐘便順利完成填息，領漲觀光類股。

王品因疫情三級警戒禁止內用衝擊，2021年第二季歸屬母公司稅後虧損2.09億元、每股虧損2.82元，雙創新低。上半年本業營運雖維持獲利，惟受業外虧損增加5成拖累，歸屬母公司稅後虧損0.73億元、每股虧損0.98元，但虧損幅度年減12.3％。

王品第二季營運落底，主因台灣疫情自5月中急遽升溫，三級警戒禁止餐飲內用，僅能仰賴外帶外送、冷凍食品及電商收入支撐，使台灣事業群營運轉虧所致。中國大陸事業群則在市場穩定復甦及節慶消費挹注下維持穩定，營收較去年同期顯著回升。

合計王品上半年台灣事業群營收51.81億元、年增7.63％，但營益率自4.81％降至0.52％。中國大陸事業群營收32.1億元、年增達96.59％，營益率0.24％，較去年負20.25％大幅轉盈，營運已見好轉。

王品7月自結合併營收10.38億元，月增18.78％、年減25.43％。其中，台灣事業群營收4.81億元，月增達31.97％、年減47.18％，主因7月27日警戒降級，多數縣市開放餐飲內用。中國大陸事業群5.56億元，月增9.31％、年增15.9％，維持穩健復甦。

累計王品前7月自結合併營收94.17億元、年增20.3％。其中，台灣事業群營收56.34億元、年減1.25％，中國大陸事業群37.83億元、年增達78.2％。隨著雙北及宜蘭3日解禁，全台餐飲內正式解封，王品將提供內用及外帶外送雙軌並進，盼餐飲市場早日回溫。

王品董事長陳正輝指出，消費者的餐飲習慣逐漸被疫情改變，「內用＋外帶外送」為未來餐飲新業態，將主導未來營收結構，集團會加速研發，滿足顧客需求，並秉持「品牌為先」的經營理念，持續聚焦資源、提前布局市場，期待疫情控制後再啟新成長局面。