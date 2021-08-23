因受累全球最大金屬消費國中國的數據疲軟，打壓經濟增長放緩，加上COVID-19疫情爆發染疫數量增加，以及美國聯邦儲備理事會(FED)會後預計將減少購買債券，引發投資客避險拋售，銅價上周五反彈上漲，但周線仍創下6月以來的最大單周跌幅。

分析師表示，中國約佔全球工業金屬消費量的一半，經濟數據顯示，中國經濟增長一直在放緩，需求不如預期，致銅價本周迄今已下跌5%以上。加上聯準會會議後開始收緊貨幣政策，提振美元上揚，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴，進而拖累需求。

終場上周五(8/20)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌881美元，報每公噸32,237美元；期鎳上漲78美元，報每公噸18,463美元；期鋅下跌23美元，報每公噸2,928.5美元；期鋁上漲1美元，報每公噸2,546.5美元；期銅上漲143美元，報每公噸9,037美元；期鉛下跌9美元，報每公噸2,251美元。(商品行情網)