記憶體族群先前被摩根士丹利證券降評，短期股價急跌，但摩根大通證券在此時送暖，表示此波DRAM報價調整會相對有限，且明年下半年DRAM將迎來新一波上升循環。隨著股價在低檔買盤進駐，南亞科、華邦電以及下游模組廠威剛等今早全數上揚。

摩根大通證券分析，投資人拋售記憶體股導致類股超跌，已經讓記憶體股的評價低到反應2022年DRAM報價會大跌三到四成。但半導體需求強勁，價格調整將有限，且明年下半年DRAM會迎來新一波上升循環，呼籲投資人不必過度悲觀。摩根大通特別以「準備迎接下一波上升循環」為標題，看好記憶體循環大幅縮短，報價將快速反彈。

摩根大通預期，第4季DRAM報價僅修正低個位數幅度，明年首季為高個位數，看好半導體需求強勁，尤其運算需求帶動記憶體市場，通路庫存又在低檔，預計景氣將快速調整。在台廠記憶體股首選南亞科（2408）。

摩根士丹利證券以「記憶體寒冬來臨」為題，表示DRAM產業正在失去上升循環動力，自此開始謹慎看待記憶體產業前景，降評台系三大指標股南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）三檔，但近日對國際投資人更新降評觀點，重申對記憶體廠看法多空都有，強調對華邦電、旺宏等不是一面倒看壞，因此建議「中立」。