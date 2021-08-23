群光(2385)從今年4月以來起跌，跌幅達27%。而從基本面來看，群光2Q獲利優於預期，EPS 1.87元。儘管因零組件供應吃緊，2Q營收僅季增0.6%，不過毛利率17.4%和營益率7.3%皆符合公司自估。2Q營收組合中，鍵盤占36%(季持平)，影像占23%(季增5%)，電源供應占35%(季減3%)。上半年EPS年增18%、至4.1元，動能來自筆電營收勁增22%和電競相關營收年增雙位數。

展望第三季，公司估3Q營收將季增10-15%和年增5-10%，但依舊受制零組件短缺之苦。公司預估影像營收將季增15-20%，動能為智慧家庭IP cam、智慧門鈴與數位錄影器相機模組步入旺季。而受惠均價上揚，因新款二合一鍵盤推出、電競需求延續及商務筆電需求增溫，鍵盤營收預估將季增10-15%。電源營收則預計季增0-5%，其中伺服器和智慧家庭電源產品為主要動能，Chromebook與遊戲機營收則季減。

市調機構認為，將會有四大趨勢持續推動整體成長，分別是遠距工作、數位學習、設備及服務以及新興應用案例。根據統計，隨著全球都市化的情況持續加劇，預期2050年時，全球將有70%的人口都將居住在城市中，隨著物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、5G通訊等技術的成熟普及，如何透過數位化、智慧化的方式，提供居民更舒適的環境及服務，成為智慧城市4.0，也都成為各地城市發展規畫積極的推動方向。

2019到2025年全球智慧家庭市場可望以CAGR 21%加速成長，全球智慧家庭市場主要由智慧電視、監控攝影機及智慧音響三大類別主導，其中群光主攻智慧家庭的監控產品，在監控攝影機方面，因為聯網監控攝影機價格親民，讓更多人更有能力及意願為居家安全添份保險，市場需求強勁。