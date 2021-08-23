超後悔結婚！一名男網友抱怨，他只是休假難得玩一下PS5，結果被老婆碎念「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」讓他瞬間理智線斷裂，表示如果重來一次真的不想結婚，貼文一出立刻引起網友共鳴，覺得「女人的碎念真的很可怕」。

一名網友於《Dcard》發文表示，他在星期六的早上7點起床幫老婆煮了咖啡，收好洗碗機裡的碗盤、小孩的餐具，拿出烘衣機裡的衣服摺好，用foodpanda點了早餐，並趁小孩還沒起床前享受一個禮拜裡短暫的PS5時光，於是拉上客廳的窗簾避免電視反光，此時一旁傳來老婆的碎念「放假早上不打開窗簾搞那麼暗，還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」。

這句話讓原po理智線瞬間斷裂，他表示從結婚以來沒讓老婆花過一毛錢，不用工作、房子也買了沒讓老婆跟公婆住，也從沒讓她一個人帶小孩，小孩功課也有看，家事也都有做，甚至煮飯的次數還比較多，沒性生活買飛機杯也認了，星期六的早上給一點自由很委屈嗎？最後直言：「要是沒結婚還不用自己生這種悶氣」

貼文一出立刻引起網友共鳴，「女人的碎念真的很可怕，明明沒什麼事都可以拿出來念，超級煩，一整個早上的心情都打壞了」、「我媽也常常因為窗簾沒拉在那邊不爽」、「就是這種無心的碎念，真的會讓人火大」、「你老婆跟我婆婆好像，不管看到好的壞的只要不順眼的，一定要講難聽的話唸」、「加油啦，抱怨完生活還是要過下去」。