中央大學北極探索隊在克服疫情下的重重關卡，首次以台灣團隊的方式，在8月11日成功進入北極圈展開海陸聯合的跨領域整合性研究，完成了40顆地震儀、8顆海洋浮球的布放，同時展開無人空拍機與地質調查，啟開台灣前所未有的研究新頁！

中央大學北極探索隊7月30日從台灣出發，在挪威奧斯陸防疫旅館隔離10天後，地球科學系教授郭陳澔、助理教授張文和與研究助理管卓康等3人順利通過4次PCR測試，於8月11日成功踏上北極圈的科學研究重鎮朗伊爾城，完成海上浮標測試並施放台灣第一顆在北極圈的地震儀，開始進行實地觀測。

他們8月13日乘船往距離朗伊爾城100公里遠的極地工作站，進行無人機空拍、冰河地形、地質與地球物理等探查。他們在短短6天內，在冰河崎曲的地形下，每天行走10公里並揹負著野外工具，成功完成了40顆地震儀的布放，記錄冰川融化的冰震。

郭陳澔表示，在野外的時候幾乎每10分鐘就可以聽到巨大的聲響，這就是冰川崩裂的聲音，是非常震撼的教育，相信地震儀可以紀錄到豐富的資料。於此同時張文和同時進行著無人空拍機與地質調查，此區域有25億年前之前寒武紀的岩層露出，在地質研究上是難得的調查區域。

中央大學說，這次研究在波蘭哥白尼大學極地工作站主任Prof. Sobota與其團隊的全力協助下才能完成，團隊在野外工作的同時，雙方將持續討論合作的科學議題，日後可以展開更多的跨領域與跨國合作。也預計於今年11月在波蘭舉辦的國際極地研討會進行此次研究成果的發表。