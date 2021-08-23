海巡署日前查獲一艘漁船走私154隻品種貓，考量貓隻未經檢疫，引入疫病風險極高，農委會依照規定全數安樂死，掀起社會輿論撻伐，女星林韋君為此發文哀悼154隻無辜貓咪，卻被網友反問若有貓疫是否要負責，她見狀直接回擊該名網友。

林韋君昨（22日）在臉書不捨的表示：「為154隻無辜的貓咪哀悼，人類自私的錯誤卻要無辜的你們付出生命來承擔，願你們在天堂成為快樂的天使。」結果被一名網友酸：「如果有貓疫，你們負責嗎，想想吧」對此林韋君正面迎擊：「我只是單純的哀悼怎麼了嗎？貓咪確實是無辜的呀！請看清楚我的文章不要看到黑影就開槍，謝謝！」其餘網友也站在林韋君這邊，意外掀起一陣網路鍵盤戰。

154隻名貴貓冤死台灣，不少愛貓人士深感痛心，紛紛質問為什麼不能完成檢疫再開放送養，農委會昨（22日）召開記者會，主委陳吉仲解釋，犬貓等動物未經檢疫入台，恐夾帶狂犬病等疾病，狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，如果沒在第一時間內銷毀，不只對飼養的動物，包含野生動物生存環境以及經濟都會造成很大的衝擊，經由理性與專業判斷，防檢局最終對貓咪執行安樂死，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」