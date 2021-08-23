家住北部61歲林姓男子日前至台中洽公，誤把西區的演武場當成文創園區，欲北返時花兩小時卻遍尋不著自己的愛車，向台中市政府警察局第三分局正義派出所求助，員警從林姓男子的行程中仔細推敲，發現其至西區洽公卻將車子停放南區並不合理，研判他應是將鄰近的2座藝文建築搞混了，經過員警「校正回歸」後，看到安然無恙的愛車，林姓男子終於鬆了一口氣，不斷向員警表達謝意。

台中市政府警察局第三分局正義派出所員警蘇家賢、吳建福日前15時30分許獲報台中文創園區有民眾汽車不見了，61歲的林姓男子表示，他早上10時多南下台中西區地政事務所附近洽公，將車子停放在有停車場的文創園區附近，準備北返時，回到停放處附近繞了好幾圈，卻怎樣都找不到自己的車子。

因林男洽公處距離台中文創園區有段距離，且附近有座文藝氣息濃厚的道禾六藝文化館-台中刑務所演武場，員警懷疑林姓男子應是將演武場錯認為文創園區，才會遍尋不著愛車。隨即帶著林男前往該處查找，並請於附近執勤的員警前往協尋，果然才在半途就傳來尋獲車子的好消息。

原來家住北部的林姓男子，因對附近建物及道路都不熟悉，當時欲返回停車處向人問路的時候，將「六藝文化館」說為「文創園區」，才會沿著熱心路人的指引一路走到南區，因自己非當地人，雖走了一段比來時更長的距離，但也沒有起疑。幸好在員警們的協助下，順利找到愛車，讓花了2個多小時找車的林男終於鬆了一口氣，不斷向員警道謝。

警方提醒，民眾停放車輛，可能因對停放地點不熟悉，或因停放處車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。