陳女愛車失竊4個月後，警方在左營區巡查下雨道路積水狀況時，意外尋獲她的愛車，通知她領回。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓上班族今年4月初機車失竊，讓每日騎車上下班的她頓失所依，被迫改騎單車代步，每天汗流浹背到公司已花容失色；8月初，高市連續大雨，市警局婦幼隊警方在左營區巡查道路積水狀況，不忘沿路查贓車，意外尋獲陳女機車，陳女喜出望外領回失車，由於不用再頂著烈日騎單車上班，讓她樂得說「覺得像中樂透一樣」！

高雄市8月連續降下豪大雨，瞬間強降雨，讓市區路段出現不少積水情形，市警局婦幼警察隊分隊長蔡明珊及警員吳國彰、江建興在左營區孟子路附近查報道路積水狀況時，不忘沿路查察贓車。

警方巡經左營區文強路與孟子路口的時候，發現1輛有著淡黃色車身的失竊輕型機車，先將贓車移回隊部，查出機車是家住前鎮區的陳女所有，通知陳女前來領車。

陳女領車時，頻向警方致謝，感激地說自己愛車失竊4個月期間，改騎單車上班，每天汗流浹背到公司，非常不舒服，愛車找回後，讓她可以不用再花容失色地騎單車上班了，像中樂透一樣！」。