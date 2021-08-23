瑪莎拉蒂遭女友漆上「渣男」2字 超狂影片網笑：寫錯字啦

高雄市1名女子日前因生日當天遲遲聯絡不上男友，一氣之下竟在對方的瑪莎拉蒂跑車身與引擎蓋噴上大大的「渣男」2字，影片在網路造成瘋傳後，苦主身份被起底，為一名林姓男子，多年前曾在高雄經營一家二手車行，曾因飆車涉犯多起公共危險罪上新聞，在高雄警方眼中是名飆車頭，6年前一段開雙門超跑買垃圾桶影片，狂吸107萬人次點閱讓他爆紅。

瑪莎拉蒂跑車被女友噴「渣男」2字在網路瘋傳後，立即有高雄員警一眼認出苦主就是林姓男子，甚至還翻出他黑歷史，直指他9年前就在高雄經營二手車行，被當地警方視為飆車頭，2019年4月曾因飆車涉犯公共危險罪被判刑3個月，但還是無法阻止他飆車。

據「ETtoday新聞報導，林男早在2014年5月就涉及一起妨礙自由案，當年一名莊姓男子因為買賣糾紛，遭4名男子控制行動，進而將賓士車以15萬元賣給林男，因而吃上收買贓物官司，二審被加重判刑10個月，原本開在仁武的中古車行，也因為入監服刑結束營業。

多次上新聞的林男，最紅的一次就屬6年前與女友開超跑到賣場買大垃圾桶，因為大垃圾桶塞進車內就有一個人得「顧路」，最後他就坐在副駕駛座，把大垃圾桶蓋在頭上解決問題，這段影片放到網路後吸引107萬人次瀏覽。

瑪莎拉蒂超跑被女友噴漆「渣男」苦主，日前在個人臉書PO出情人節送花給女友，卻因送的是「花柱」遭女友翻白眼。（圖／翻攝自當事人臉書）

他日前七夕情人節送花給女友，結果送的是開幕或活動的「花柱」，被女友氣得拍照放到臉書社團《爆廢公社公開版》，引發網友熱議。