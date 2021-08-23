美股上周五齊揚，科技股上漲，台股跟著連動，台積電ADR雖上周五續跌2.17%，但今日台積電(2330)股價開高，漲8元至560元，盤中續漲到569元，大漲17元，收復短期5日均線，也領軍台股大漲逾300點，回攻16700點。

台積電ADR上周五收108.12美元，跌2.4美元，跌幅2.17%，換算每股為新台幣605.64元。台積電上周五收低在552元，創逾三個月以來新低，外資連續四天共計賣超70297張。隨著資金逢低布局，台積電早盤走高，盤中569元，漲幅達3%，也帶動台股今天開高走高，大漲逾300點。

台積電基本面仍佳，第三季營收估季增約11%，再創新高。

此外，上周五英特爾（Intel）宣布擴大與台積電(2330)合作，新繪圖晶片將採用其6奈米等先進製程。

英特爾上周五宣布推出一系列新產品，並揭露與晶圓代工廠台積電擴大合作的細節。其中，Xe-HPG架構的Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程，Xe-HPC架構Ponte Vecchio繪圖晶片中的連結晶片及運算晶片分別採用台積電7奈米及5奈米製程。