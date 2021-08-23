台灣大(3045)今日除息，每股配發現金股利4.3元，開盤參考價97.2元，今除息行情疲軟，並未受到大盤大漲逾370點帶動，跌幅逾1%，呈現貼息。

台灣大第二季合併營收年增22.6%，帶動營收成長來源為電商業務營收年增40.6%，及手機銷售營收成長21%，而在低毛利率的電商業務比重高、手機銷售成本增加及攤銷成本增加，使獲利年減6.8%。

累計台灣大上半年合併營收為737億元，年增16.7%，稅後盈餘為56.7億元，年減10.8%，每股獲利為2.02元。

台灣大轉投資電商業務的富邦媒(8454)第二季受惠疫情升級線上購物需求大增，營收及獲利大幅成長40.6%及88.2%，電商業務營收占合併營收比重提高至54.4%，占台灣大獲利比重已達14%，電商業務將帶動下半年獲利成長。台灣大第二季的行動服務營收已小幅年增0.4%，仍是三家電信公司成長最低，主要為行動用戶數年增1.7%至729萬人，且ARPU年減幅度縮小至0.9%為540元。在5G業務帶動下，下半年的行動服務營收仍可維持小幅成長趨勢。

法人表示，由於電商營收優於預期，小幅上調台灣大2021、2022合併營收1.5%及2.9%，分別年增17.9%及14.5%。