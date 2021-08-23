1.聯電(2303)：擴產促戰力，上周五外資逆勢轉買超2953張，加上ADR漲1.67%，今早股價彈升近4%、躍過5日線。
2.台積電(2330)：外資賣超不停歇、上周五ADR跌2.17%，惟投信買超力挺，加上高盛證券送暖重申買進、目標價877元不變，今早股價強彈近3%、達570元。
3.中鋼(2002)：大盤火燙，助漲價題材復燃，早盤漲約2%，挑戰5日線。
4.新鋼(2032)：期鎳漲+外資買，今早觸及漲停，30關、5日線、季線一次收復。
5.燁興(2007)：公司看鋼價易漲不易跌，晨盤強彈逾8%，拿回5日線。
6.威致(2028)：上周五外資轉買超282張，今早一度漲逾8%，站上5日線。
7.宇隆(2233)：Q2獲利優於預期，每股盈餘2.33元，上周外資連日買超，今早股價強彈逾5.5%，開啟填息路。
8.榮剛(5009)：H1獲利亮眼，今股東會登場，股價漲約4.5%暖場。
9.淳安(6283)：擴大車用鏡頭布局，後市添動能，股價反彈底部墊高，漲幅近4%。
10.南電(8046)：下半年營運旺，股價彈力十足，衝上380元，漲幅逾4.5%。
11.興勤(2428)：兩岸五大廠區擴產不停歇，今年可望賺逾一個股本，188元底部確立，今早上彈逾5.5%拚回2字頭。
12.勤凱(4760)：下半年出貨量攀升，業績再走高，股價重挫太委屈，早盤拉抬半根漲停板。
13.鮮活果汁-KY(1256)：業績頻創高，股價遭錯殺，多方自強拚反攻，先拿下5日線、10日線。
14.潤弘(2597)：上半年已賺超過半個資本額，H2旺季為業績添柴，全年樂觀，推動股價強彈回到150元。
15.中租-KY(5871)：上周五外資擴大買超1718張，早盤突破240元，創新天價。
16.恩德(1528)：訂單滿到年底，股價修正買盤湧進，今早強拉近4%。
17.慧洋-KY(2637)：BDI指數續漲突破4000點大關，早盤帶量直奔87.3元漲停。
18.動力-KY(6591)：智慧家電助陣，營運帶勁，盤初上揚漲逾3%。
19.敦泰(3545)：搶攻車用開花結果，晨盤上攻漲逾5%，重返5日線、200元關卡。
20.萬海(2615)：運價指數再創新高，Q3營收及獲利可望續攀高，早盤強漲逾8%。
21.虹揚-KY(6573)：訂單熱絡、車用飄香，股價衝上漲停。
22.世芯-KY(3661)Q2獲利闖高，北美客戶7奈米AI晶片本季量產，晨盤頻觸644元漲停價。
23.微星(2377)：日本電競PC人氣攀升，銷量大增4成，早盤走揚漲逾3%。
24.王品(2727)：20分填息達陣，營運隨疫情回穩，股價上漲逾3.5%。
25.高端疫苗(6547)：國產新冠疫苗今開打，蔡總統早上7:30率先接種，早盤大漲後遭獲利了結，翻黑小跌。
26.康普(4739)：電動車題材火熱，近期獲外資偏多操作，盤初催油門大漲4%，拚120元。
27.牧德(3563)：明日舉行線上法說，獲買盤搶先卡位，早盤衝高大漲6%，一舉攻克半年線與月線。
28.東鹼(1708)：策略調整奏效，轉機題材活絡，早盤急拉大漲7%，站上波段高。
29.富邦金(2881)：近10日獲投信天天買超相挺，早盤放量彈漲逾3%，重返五日線。
30.合晶(6182)：多箭齊發，業績看旺可期，獲投信連4買，早盤價量俱揚走高4%，站穩季線。
(編輯整理：李慧蘭)
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