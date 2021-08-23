希臘已經在與土耳其的邊界上建立40公里長的隔離牆，並建立了新的監視系統，以防止在塔利班(Taliban)接掌阿富汗之後，可能有大量難民試圖湧進歐盟。

阿富汗事件在歐盟引發了憂慮，擔心2015年的難民危機即將重演，當時有近100萬名難民逃離中東和其他戰爭地區國家，試圖從土耳其進入希臘，然後再前進較富裕的歐洲國家。

希臘位在難民危機的最前端，政府當局表示，邊境部隊已經處於警戒狀態，確保希臘不會再成為歐洲的破口門戶。

希臘官員Michalis Chrisochoidis指出，已新擴建12.5公里的圍欄，並建立高科技和自動化的電子監控系統。

歐盟在2016年與土耳其達成協定，即土耳其以阻止難民的流入，換取財政支援，自此以來，不論是來自海路或是陸路，難民人數大減。

土耳其總統Tayyip Erdogan表示，阿富汗和伊朗應該獲得支援，否則無法避免新的難民潮。希臘和土耳其長期以來在難民和兩國邊界領土問題上，一直存在歧見。