IHS Markit與自分銀行（Jibun Bank）23日公布日本8月製造業與服務業的採購經理人指數（PMI）初值，受近期新冠疫情惡化的打擊下，製造業活動增長速度放緩同時，服務業PMI更創去年5月來新低。

8月製造業PMI初值經季調後，從7月終值53點下跌至52.4點。高於50臨界點代表成長。

雖然整體訂單與出口訂單均出現增長，但增長幅度為七個月來最低。IHS Markit表示製造業因全球晶片缺貨，面對嚴重的供應鏈中斷的問題。

8月服務業PMI初值，從7月終值47.4點下滑至43.5點，創去年5月來最低水準，並顯示服務活動持續萎縮。

主要是變種病毒Delta令日本新冠疫情惡化，被迫延長並擴大其第四次緊急狀態的實施範圍，目前近六成日本人都受此影響，對服務業構成重大衝擊。

負責編纂PMI的IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti說，日本整體民間企業活動下降，主要是疫情打擊大型服務業，令整體服務業活動連續十九個月萎縮。

至於8月包含製造與服務業的綜合PMI初值，從7月終值48.8點下跌至45.9點，創去年8月來新低。