「塔利班」（Taliban）以迅雷不及掩耳的速度拿下阿富汗首都喀布爾後，越來越多人沒了工作，在銀行仍暫停營業、物價飛漲的情況下，每天都在為生活苦苦掙扎。

數以千計人擠在機場外，等待離開喀布爾的航班機位，讓人看到西方支持的政府垮台後，這座城市最黑暗的混亂景象。

隨著日子一天天過去，大家開始擔心起食物和房租，在這個因失去國際援助而經濟脆弱不堪的國家，前途更是茫茫。

一名四處躲藏不敢露面的前警員，沒了過去用來養活妻子和4個小孩的260美元月薪。他說：「我毫無頭緒，不知道應該優先考慮什麼，是要先思考性命安危和存活問題，還是想想怎麼餵飽孩子和家人。」

阿富汗許多政府低階職員經常很長一段時間拿不到薪水，而過去兩個月，這名前警員連一毛錢都沒領到。「我住在租來的公寓，已經3個月沒繳房租了。」

他說他這週試著變賣一些太太的耳環，但黃金市場和很多商家一樣關閉，他根本找不到買家。

「我非常無助，不知道該怎麼做。」

其實早在塔利班15日攻入前，喀布爾局勢就已逐漸惡化，叛軍迅速攻占多個省會，讓阿富汗貨幣對美元匯率大貶，基本食物價格更是水漲船高。

麵粉、油和稻米等在短短數天就漲了10%至20%，在銀行仍關閉的情況下，許多人沒辦法提領存款，而由於美國金融服務公司西聯公司（Western Union）辦公室關閉，海外匯款也已耗盡。

害怕塔利班報復而躲藏起來的一名前政府僱員說：「有些販售食物的店家雖然開著，但市場空空如也。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100823